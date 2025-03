A Farigliano una serata sulla sana alimentazione con la nutrizionista Chiara Porta

Giovedì 20 marzo alle ore 20.45, presso la Biblioteca di Farigliano si terrà un incontro dal titolo "La sana alimentazione fa bene anche al pianeta".

La nutrizionista, dottoressa Chiara Porta darà consigli pratici e suggerirà spunti di riflessione per poter seguire un’alimentazione eco-sostenibile.

È risaputo che un’alimentazione sana può far bene anche all’ambiente: dalla produzione alla tavola, le scelte che facciamo (packaging sostenibili, riciclo degli scarti alimentari) possono contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Una dieta equilibrata e quindi le scelte alimentari sostenibili sono salutari non solo per noi stessi ma anche per il pianeta in cui viviamo.

Alimentazione sostenibile: Che cosa significa? Significa mangiare evitando gli sprechi, preservando la biodiversità del nostro Pianeta, rispettando le risorse e riducendo le emissioni di gas serra. Una cultura alimentare accessibile a tutti, sana ed economica invita a ripensare i modelli di produzione e consumo del cibo, oltre a preferire soluzioni che privilegino ad esempio realtà locali e tradizionali, prodotti stagionali, alimenti con etichette bio o a km0. Tutte soluzioni che riducono i costi di stoccaggio, trasporto e conservazione e l’impatto sull’ambiente.

Si tratta di modificare le nostre abitudini all’insegna di un’economia circolare (dominata da azioni di riciclo, riutilizzo, riparazione, condivisione) e sviluppare una politica sempre più green e zero sprechi: un’esigenza avvertita sia dai consumatori, sia dai produttori e una nuova sfida anche per l’intero comparto dell’export agroalimentare. Adottare un’alimentazione sana e sostenibile non è più un’opzione, ma una sana abitudine.

Diventa quindi fondamentale educarci ed educare ad un nuovo stile alimentare. Secondo uno studio sul rapporto tra giovani e sostenibilità condotto da IPSOS per conto di Fondazione Barilla, in Italia i ragazzi sarebbero ben predisposti nei confronti delle battaglie per una vita più sostenibile e, cosa ancora più importante, si impegnano in prima persona, ma sarebbero poco informati sulle strategie da adottare e sul significato di “sostenibilità”. Ciò nonostante, emerge dall’indagine un forte interesse dei giovani italiani per il tema alimentazione sostenibile e spreco alimentare.