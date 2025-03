Un'invasione di super eroi al castello di Verzuolo

Il Castello di Verzuolo preso d’assalto. Per due giorni, sabato 22 e domenica 23 marzo, gli eroi delle grandi saghe cinematografiche abiteranno le sue sale e il suo parco.

"La Contea del Mondo Magico" è il titolo dell'evento di debutto della stagione: dopo l’apertura di domenica per la visita in anteprima ai sotterranei dell'antica fortezza, con un sold-out di iscritti, nel prossimo weekend si spalancano i cancelli per le famiglie, i piccoli e tutti gli appassionati di super-eroi della Marvel, ma non solo.

A condurre le attività i migliori team di cosplay del settore riuniti nel progetto Jedi Generation (The Heroes Croproject e Univers Heroes), che hanno creato una vera accademia di formazione per aspiranti Jedi e Sith. Ospiti speciali dell'appuntamento saranno Kurt Vincenzi e Daniele Procacci. Sarà l'occasione per ammirare lo spettacolo di spade laser del Lightsaber show. A coordinare i gruppi Fabrizio Ala, alias Winter Ghost, cosplay di lunga data che fa dei costumi un punto d'orgoglio. Commenta il responsabile: «A Verzuolo approderanno figuranti che incarnano in pieno la positività e la correttezza dei vari super-eroi. I costumi vengono creati e costantemente curati. Ogni centimetro di stoffe, foam, metalli trasuda passione infinita».

IL PROGRAMMA

"La Contea del Mondo Magico" offre un ricco programma che spazia dal mercatino tematico alle lavorazioni artigianali, passando per l’academy del supereroe e laboratori creativi come “Disegna il tuo supereroe” con Daniele Procacci e “Dipingi il tuo supereroe” con Kurt (in programma esclusivamente domenica 23).

Nel suggestivo scenario della fortezza sulla collina, poi, i visitatori avranno l’opportunità di vivere un'immersione completa nel mondo Marvel attraverso un percorso guidato, condotto dai protagonisti: ogni 45 minuti si potranno scoprire gli inediti del castello e del suo parco, cimentarsi in giochi interattivi, partecipare ad attività di tiro con l’arco, per adulti e per bambini, e immortalarsi nel set fotografico del supereroe.

Previsto anche un corner-games, dedicato ai giochi in scatola, alla presenza degli esperti che possono insegnare le regole e seguire le partite e una sezione dedicata all'acquisto delle mistery box.

Sabato 22 marzo si terrà inoltre, alle 21, il memorial per Elias Herrera Allamando. In quell’occasione, il castello ospiterà esibizioni coreografate con spade laser, ispirate all’utilizzo cinematografico, e voli notturni di rapaci, a cura di Kazakistan Dreaming. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Make a Wish, che supporta progetti per bambini e ragazzi gravemente malati.

Passeggiando lungo le strade dell'antico borgo della Villa, i visitatori potranno ammirare i supereroi creati dai bambini e dai ragazzi delle Scuole Verzuolesi.

ORARI, INGRESSI, SCONTI

"La Contea del Mondo Magico" andrà in scena al Castello di Verzuolo sabato 22 dalle 14 alle 19 e domenica 23 dalle 10 alle 18.

Per i bambini fino a 5 anni l'accesso è gratuito; dai 6 ai 12 anni costa 5 euro, dai 12 ai 18 anni costa 7 euro; per gli adulti 10 euro. Previsti sconti per le famiglie e per chi raggiunge il parco del castello in moto (mostrare il casco).

Per chi preferisce partecipare solo alla serata del sabato, l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 6 anni, 2 euro per quelli dai 6 ai 12 anni e 4 euro per chi ha più di 12 anni.

Durante tutta la kermesse sarà possibile rifocillarsi con i piatti ispirati al mondo dei supereroi, preparati dalla Pro loco e disponibili consultando il menù sul sito www.villadiverzuolo.it.

Per informazioni o per prenotare, è possibile contattare il numero 351-4204004. Prenotazioni anche sul sito www.villadiverzuolo.it.