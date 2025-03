Monitoraggio autostrada, Robaldo: "Positivo il primo incontro. Continuiamo a seguire l'evolversi dei cantieri"

"Ho partecipato alla prima riunione del Tavolo di Monitoraggio sui cantieri autostradali insediato dall'assessore regionale Gabusi, cui va il mio ringraziamento perché ha accolto l'appello mio e del collega presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri - dice il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, a margine dell'incontro che si è tenuto questa mattina (leggi qui).

"La riunione mi ha consentito di apprendere la mole del lavoro che viene svolto, basti pensare che sono 81 i ponti su cui si stanno svolgendo gli interventi, 40 dei quali conclusi. Sono state, poi, approfondite le dinamiche che osserveranno i lavori nel periodo pasquale ed i rappresentanti della A6 hanno assicurato l'impegno per ridurre al massimo i disagi per gli utenti: non dovrebbero, quindi, esserci cantieri da Savona a Torino nel periodo fra il 16 ed il 23 aprile.

Per quanto il cantiere del viadotto 'Cento' si registra l'accelerazione dei lavori che dovrebbero vedere la conclusione intorno alla metà di maggio. A questo proposito desidero esprimere l'apprezzamento per l'attenzione che le Società Concessionaria e quella che esegue i lavori stanno riservando alle segnalazioni che sia la Provincia sia il Comune stanno effettuando".