Il Comune di Cuneo cerca un laureato in Giurisprudenza. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando per un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di «Istruttore Direttivo Amministrativo» a tempo pieno e indeterminato.

Il concorso prevede due prove, una scritta e una orale, oltre ad un’eventuale preselettiva volta a verificare il possesso delle conoscenze tecniche minime utili per accedere alle prove successive. Il trattamento economico per il posto messo a concorso è fissato in oltre 23mila euro a titolo di stipendio iniziale annuo, oltre alla tredicesima mensilità e agli altri emolumenti e indennità previsti da leggi o da norme contrattuali.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 di lunedì 14 aprile.