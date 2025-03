Savigliano: intervento per due tigli dell'Ara della Vittoria

Si stanno potando due tigli all'interno dell'Ara della Vittoria, quelli accanto al monumento ai Caduti.

Le piante sono oggetto di una potatura severa, resa purtroppo inevitabile dalle loro condizioni di salute.

In seguito a un'approfondita analisi strumentale condotta da esperti, è emerso infatti come i due tigli siano affetti da carie interne, una problematica del tutto invisibile dall'esterno, ma molto dannosa per la pianta, che si ritrova a essere vuota.

«È un intervento totalmente inevitabile, l'alternativa era l'abbattimento dei due alberi – spiega l'assessora ai Lavori Pubblici Federica Brizio –. Si tratta di una potatura che viene effettuata, con la massima cura, in un'ottica conservativa. Visto che la carie indebolisce la capacità meccanica dell'albero, tale soluzione consentirà agli arbusti di "risparmiare energie” per il futuro. Oltre che a renderli sicuri nei confronti delle persone e di quell'area».

Gli altri tigli presenti all'interno dell'Ara della Vittoria – lato via Meucci – saranno potati in autunno. Ma, essendo sani, in modo più leggero.