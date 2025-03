Brucia il tetto di un'abitazione a Piobesi d'Alba: danni, ma nessun ferito

È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Alba, intervenuti con un autobotte e l'autoscala, per domare le fiamme di un incendio scoppiato ieri sera, martedì 18 marzo intorno alle 20.30 in un'abitazione privata al civico 7 di via Comunità, in Piobesi d'Alba.

L'allarme è scattato in seguito alla chiamata dei proprietari della villetta, i quali si sono accorti che l'incendio, probabilmente scaturito dal coinvolgimento del camino che surriscaldandosi ha preso fuoco, avevano ormai intaccato parte del tetto. Fortunatamente tutti sono riusciti a mettersi in salvo e nessuno è rimasto ferito.

Ingenti, purtroppo, i danni alla copertura.