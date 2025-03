Grande successo per la visita guidata gratuita al Múses – Accademia Europea delle Essenze

Si è concluso con ottimi risultati il ciclo di visite guidate gratuite al Múses – Accademia Europea delle Essenze di Savigliano, organizzato da Ascom Savigliano e rivolto agli operatori del settore accoglienza e ristorazione non solo della città di Savigliano, ma di tutta l'area saviglianese e racconigese. L'iniziativa ha registrato un notevole successo, con la partecipazione di oltre 70 attività.

La prima visita si è svolta martedì 11 marzo, mentre il secondo appuntamento si è tenuto lunedì 17 marzo. L'obiettivo dell'iniziativa era far conoscere da vicino una delle eccellenze locali, affinché gli operatori del settore possano promuoverla ai propri clienti, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

Visto il grande interesse suscitato, Ascom Savigliano annuncia che organizzerà nuovi appuntamenti dedicati alla scoperta di altre bellezze locali, tra cui il Museo Ferroviario Piemontese, il Museo Civico "A. Olmo" e il Castello di Racconigi, luoghi di straordinario valore storico e culturale.

Durante l'evento, la presidente Simona Trucco ha sottolineato l'importanza per le imprese di riappropriarsi del loro ruolo di ambasciatori del territorio: "Le nostre attività non sono solo punti di riferimento per residenti e turisti, ma anche strumenti fondamentali per la promozione delle eccellenze locali. Conoscere il territorio significa poterlo raccontare al meglio ai nostri ospiti".

Il direttore di Ascom Savigliano, Giulio Giletta, ha evidenziato come l'Associazione stia lavorando attivamente per intercettare i grandi flussi turistici che transitano nella nostra area: "Savigliano e il suo territorio hanno un enorme potenziale attrattivo. Il nostro obiettivo è creare le condizioni per valorizzarlo e far sì che questi flussi si fermino, scoprendo le bellezze e le opportunità offerte dalla nostra comunità".

Un ringraziamento speciale va all’Associazione artistico-culturale Atelier Kadalù, attuale gestore del Múses, per aver accompagnato i visitatori alla scoperta delle meraviglie del museo. Un gioiello culturale voluto, ideato e realizzato dall’associazione Le Terre dei Savoia, reso possibile grazie alla sensibilità della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano, proprietaria dei locali.

Ascom Savigliano crede fortemente che un'altra grande occasione per lo sviluppo del territorio sia la trasformazione dell'area fieristica in un polo di riferimento per l'organizzazione di fiere ed eventi di rilievo per tutto il Nord-Ovest. Un'infrastruttura dedicata a eventi e manifestazioni di settore potrebbe rappresentare un volano fondamentale per l’economia locale, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione delle attività del territorio.