A sostegno della stanza Snoezelen: importante donazione per la scuola primaria di Roccabruna

È uno spazio sicuro e stimolante la stanza Snoezelen presso la scuola primaria di Roccabruna, un luogo magico dove i bambini hanno l’opportunità di crescere emotivamente.

Recentemente, un importante gesto di generosità da parte della famiglia Casana ha dato una spinta fondamentale a questo progetto: una loro cospicua donazione renderà ora possibile l’acquisto di nuovi elementi multisensoriali, permettendo così al progetto di continuare a crescere. Saranno infatti ampliate le possibilità offerte ai bambini, con ulteriori opportunità per loro di esplorare le proprie emozioni ed imparare a gestirle, affrontando le difficoltà della vita con maggiore serenità.

UN ARCOBALENO DI EMOZIONI

Immaginare un ambiente dove i bambini possano esplorare, rilassarsi e sentirsi accolti, un posto dove le emozioni possano essere vissute senza paura e senza giudizio è stato il cuore del progetto “Un arcobaleno di emozioni”, inaugurato a dicembre 2024.

Lo spazio è stato strutturato da due insegnanti, le quali hanno conseguito la formazione Snoezelen, di primo e secondo livello, presso la cooperativa sociale “Insieme a Voi” di Busca.

“La stanza Snoezelen è uno spazio multisensoriale progettato per aiutare i bambini a entrare in contatto con il loro mondo interiore in modo delicato e positivo - raccontano le docenti - Grazie all’uso di luci, suoni e materiali che stimolano i sensi, questo ambiente permette di vivere esperienze che favoriscono il rilassamento, l’autoregolazione emotiva e la gestione delle difficoltà quotidiane. Un ringraziamento speciale va alla famiglia Casana, ma anche a tutti coloro che credono nel valore di questo progetto. La stanza Snoezelen è, infatti, molto più di un semplice spazio: è un luogo dove ogni bambino ha la possibilità di crescere in modo sano, sereno e, soprattutto, supportato.”