Borgo San Dalmazzo: studenti delle medie a lezione di solidarietà in occasione dell'open day AVIS

Nella mattinata di venerdì 28 marzo le sei classi di terza media della scuola di Borgo San Dalmazzo hanno avuto l’opportunità di partecipare ad una ‘’lezione avisina’’.

In occasione dell’annuale open day, giornata in cui le scuole fanno visita alle realtà associazionistiche del paese, gli studenti si sono riscoperti giornalisti, fotografi e matematici alla scoperta della storia dell’associazione, presente nel comune dal 1970, e del lavoro svolto dai donatori e dai volontari.

Il rinnovato consiglio direttivo dell’associazione, rappresentato in questa occasione dalla presidente Alice Coloretti, dal vicepresidente Piero Morano, dal segretario Alessia Pilolli, dal consigliere Valerio Gribaudo e dal presidente uscente Renzo Fronti, ha guidato le classi in un percorso di approfondimento sulla storica sezionale comunale per poi soffermarsi sull’importanza della promozione del dono del sangue.

La curiosità dimostrata e la voglia di mettersi in gioco dei ragazzi ha dimostrato, ancora una volta, come l’open day sia un’occasione irripetibile per l’AVIS di diffondere il suo prezioso messaggio di solidarietà, soprattutto tra i più giovani.