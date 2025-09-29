Torna "La Mela di AISM": anche Cuneo si mobilita contro la sclerosi multipla

Anche la provincia di Cuneo si prepara ad accogliere "La Mela di AISM", l'evento nazionale di informazione, sensibilizzazione e raccolta fondi promosso dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L'appuntamento è fissato per venerdì 3 ottobre, in occasione della Giornata del Dono, e proseguirà nel weekend di sabato 4 e domenica 5 ottobre.

I volontari della sezione provinciale AISM di Cuneo saranno presenti nelle principali piazze del capoluogo e dei maggiori centri della Granda, pronti a distribuire le caratteristiche borsine rosse contenenti 1,8 kg di mele verdi, gialle e rosse (varietà Granny Smith, Golden Delicious e Noared), disponibili con una donazione minima di 10 euro. L'iniziativa, che a livello nazionale coinvolge 14mila volontari in oltre 5mila piazze, rappresenta un gesto concreto per sostenere le persone con sclerosi multipla che anche nel Cuneese affrontano quotidianamente questa grave malattia del sistema nervoso centrale.

Per conoscere l'elenco completo delle piazze cuneesi aderenti all'iniziativa o per prenotare la propria borsina di mele, è possibile contattare direttamente la sezione provinciale AISM di Cuneo o consultare il sito www.aism.it/mela .

Tra le novità di quest'anno, l'adesione dell'Aeroporto di Cuneo-Levaldigi all'iniziativa. Lo scalo cuneese si unisce infatti ad Assaeroporti e ad altri 22 aeroporti italiani nel sostenere "La Mela di AISM", confermando l'impegno del territorio nella lotta alla sclerosi multipla.

La sclerosi multipla rappresenta la prima causa di disabilità neurologica nei giovani adulti dopo i traumi. In Italia si registrano 3.650 nuove diagnosi ogni anno - una ogni tre ore - con una stima di 144mila persone colpite. Anche nella provincia di Cuneo la malattia colpisce prevalentemente giovani sotto i 40 anni, con una maggiore incidenza tra le donne. Particolarmente preoccupante il dato che vede il 10% delle diagnosi riguardare ragazzi sotto i 18 anni.

Oltre all'acquisto delle mele in piazza, è possibile sostenere AISM donando al numero solidale 45512. Con un SMS o una chiamata da rete fissa si possono donare 2, 5 o 10 euro per sostenere il NeuroBrite-FISM Research Center di Genova, centro di eccellenza per la neuroriabilitazione dove pazienti e ricercatori collaborano per sviluppare soluzioni innovative.

Chef Alessandro Borghese, volto della campagna nazionale, dichiara: "Da più di 10 anni sono al fianco di AISM per combattere la sclerosi multipla. Solo la ricerca scientifica può aiutarci a trovare una cura risolutiva. Per questo è importante partecipare: cucinare è un atto d'amore, proprio come la solidarietà". Al suo fianco la madrina Antonella Ferrari, attrice e scrittrice, il ballerino Ivan Cottini e molti altri sostenitori.

Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato alla ricerca scientifica e al potenziamento dei servizi territoriali per le persone con sclerosi multipla, garantendo anche nel Cuneese un supporto concreto a chi affronta quotidianamente questa sfida.