Jannik Sinner, dopo il kart con amici a Busca, si cimenta anche sulle due ruote

Lungo periodo di stop per il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner.

Riempito dallo svago e dagli amici, in vista del rientro sui campi da gioco tra poco più di un mese.

Sinner, dopo essere stato al "Kart Planet" di Busca, con gli stessi amici - Alessandro Pier Guidi e Antonio Giovinazzi, piloti Ferrari Endurance, e il ciclista professionista Giulio Ciccone - si è dedicato ad una bella sgambata in bicicletta, raccontata sui social proprio da Ciccone, che ha scritto: “Uscita in bici con gli amici, prima volta per uno di noi… e direi che se l’è cavata alla grande!”, riferendosi a Sinner, evidentemente sportivo di alto livello sia che giochi a tennis, che scii, che guidi un kart o che, come in questo caso, salga su una bici.