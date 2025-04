Mondovì, il PD invita a un incontro sull'ospedale. Il sindaco: "Buona idea, non mancheremo"

Un convegno pubblico per parlare del futuro delle prospettive di Mondovì. Ad annunciarlo, nella mattinata odierna, attraverso una nota è stato il Circolo PD Mondovì che ritiene la questione " cruciale per la città e per tutto il territorio, e richiede un confronto aperto, costruttivo e non viziato da pregiudizi politici o rivalità campanilistiche".

"All'incontro che sarà verso la metà di maggio - dicono dal guppo - sono invitate le amministrazioni comunali, i Direttori dell’ASL CN1, rappresentanti del Consiglio e della Giunta Regionale e altri soggetti del territorio. La data e il programma dell’evento verranno comunicati nelle prossime settimane".

Il sindaco, Luca Robaldo ha immediatamente risposto alla nota: "È una buona idea quella del PD e l'amministrazione di Mondovì sarà presente. Potrebbe essere l'occasione per fornire alcuni dati e proporre qualche suggestione, non mancheremo".