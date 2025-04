Magliano Alpi, rigettata l'istanza per il progetto del "BESS" nell'area dell'ex discoteca

È stata rigettata dall'ufficio tecnico del Comune di Magliano Alpi l'istanza presentata per il progetto relativo alla creazione di un impianto BESS, acronimo di Battery Energy Storage System, ossia sistemi di accumulo a batteria che verranno realizzati da aziende private sul territorio maglianese, nella zona dell'ex discoteca.

Sul tema, molto sentito in paese, era intervenuto nelle scorse settimane il sindaco, Marco Bailo per illustrare due diverse progettazioni per le quali era stata presentata richiesta in municipio.

La richiesta per il BESS della ex zona discoteca è stata rigettata dall'ufficio tecnico comunale poiché non è competente al rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dell’impianto stesso ai sensi dell’art. 9 T.U. FER (D.lgs.190/2024).

Finisce pertanto l’iter autorizzativo relativo al suddetto impianto, con un diniego dell’istanza depositata.