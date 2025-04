Domenica 27 aprile a Castiglione Tinella torna “Il Giorno delle Orchidee”: una full immersion nella natura del paesaggio collinare con una camminata tra i vigneti e il parco Versi in Vigna e poi nel bosco delle Badie dove si potranno ammirare le orchidee selvatiche e dove è previsto il pic nic sul prato curato dalla Pro Loco e il tradizionale appuntamento con la musica tra gli alberi, quest’anno con “Note d’Irlanda: danza su violino con Demetra & Chiara”.

Il percorso della giornata, che prevede anche una degustazione di vino Moscato d’Asti con le dolci Contessine a cura della Bottega del vino Moscato, si svolge su circa 10 Km di strade in parte asfaltate e in parte sterrate (consigliate scarpe adatte e anche una copertina per il pic nic) e parte questa volta dalla frazione Balbi, presso il Circolo ACLI accanto al santuario con ritrovo dalle 9.45 e ritorno verso le 16.30 per partecipare alle attività del Circolo. In caso di maltempo l’evento sarà riprogrammato per domenica 4 maggio.

L’evento “Il Giorno delle Orchidee” infatti incontra quest’anno la tradizionale “Festa del Santuario” che oltre alla programmazione religiosa che comprende anche la processione di sabato 26 aprile, offre ai visitatori la Cena con catering di Paolo & Sandra servito della Pro Loco prevista nei locali del santuario proprio la sera di sabato 26 aprile, con registrazione all’ingresso dalle ore 19.30; il menù prevede tre antipasti, primo, secondo, dolce, vini e acqua inclusi a 25 euro (bambini 15 euro), con prenotazione obbligatoria entro il 24 aprile al numero telefonico 340.1910930 (Lucia).

Il Circolo ACLI sarà aperto per tutta la durata della festa: già dal 21 al 25 aprile dopo le funzioni delle ore 21, il 26 aprile dalle 15.30 alle 20, e domenica 27 aprile il mattino prima della passeggiata e poi dalle 16 alle 21.