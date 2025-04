Saluzzo, oggi il MercAntico nel centro cittadino

Dopo il successo di presenze ed espositori ecco un nuovo appuntamento nel centro cittadino, oggi, lunedì 21 aprile, con “MercAntico 2025”, il mercatino dell’Antiquariato minore e dell’usato che si muove tra indoor, piazze e strade.

Un appuntamento che con le sue caratteristiche ha mantenuto un alto gradimento tra il pubblico degli appassionati di questo genere, ma anche che ha saputo conquistare chi sceglie Saluzzo per vivere delle domeniche di passeggio e spensieratezza.

Decine di espositori sono protagonisti a Saluzzo con oggetti, mobili, arredamento per la casa e curiosità che torneranno a invadere le vie pedonali per gli appassionati del vintage e del collezionismo.

Non mancherà anche quest’anno l’area dedicata al settore artigianale al rialzo di piazza Garibaldi, tanto piaciuta nel corso degli scorsi due anni. Per iniziare, un’edizione indoor che sarà una vera e propria mostra del MercAntico. Si ritrovano così gli elementi tradizionali del Saluzzese, in chiave domenicale, aperti a un pubblico variegato. Ovviamente in attesa delle grandi mostre nazionali, come quella dell’Artigianato che si aprirà giovedì 24 aprile.

Per info e prenotazioni mercanticosaluzzo@gmail.com, tel. 366/7448813, https://fondazionebertoni.it/ | Orari segreteria: mercoledì e venerdì 9-12