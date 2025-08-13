San Donato festeggiato con la musica della Banda Demunteisa

Anche quest’anno, la festa patronale di San Donato a Demonte sarà accompagnata dalla musica della Banda Musicale Demunteisa APS. L’appuntamento è per sabato 16 agosto 2025 alle ore 21, sotto il palatenda di piazza Nuto Revelli.
Fondata nell’Ottocento, ad oggi, è l’unica realtà musicale di questo tipo presente in Valle Stura e ciò le permette di intervenire nell’animazione delle feste di paese dei vari comuni della Valle: da Sambuco a Vinadio, da Aisone a Demonte, da Gaiola a Piano Quinto. Oltre a questi eventi musicali, porta avanti progetti culturali in collaborazione con altre realtà delle località limitrofe.
A Demonte il legame con San Donato è particolarmente sentito: la chiesa principale del paese è storicamente dedicata al santo sin dalla sua fondazione nel XIV secolo.
La Banda di Demonte, seppur vantando una lunga storia, presenta nel suo organico, oltre che nel suo direttivo, un importante numero di giovani ragazzi.
Il programma di sabato sera prevede un’alternanza di brani contemporanei e marce del repertorio bandistico, creando un mix di memoria e freschezza.