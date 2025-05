Un nuovo spazio per ritrovarsi a Neive: inaugurato il Centro di ritrovo per anziani

È stato inaugurato domenica 25 maggio in via De Revello 11, a Neive, il nuovo Centro di ritrovo per anziani, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale per offrire un luogo d’incontro quotidiano alla popolazione più matura del paese e dei dintorni. Un ambiente pensato per giocare a carte, conversare, leggere il giornale o semplicemente stare insieme.

“I giovani corrono, ma chi conosce la strada sono gli anziani. È a loro che vogliamo restituire spazio, ascolto e presenza”, ha dichiarato il sindaco Paolo Piccinelli, ringraziando i volontari e la Croce Rossa per la collaborazione nella realizzazione del progetto.

Il centro sarà aperto sei giorni su sette, dal martedì alla domenica, con orario estivo dalle 15.30 alle 22.30, e apertura aggiuntiva il mercoledì mattina dalle 10 alle 12. Chiusura fissa il lunedì.

“Un luogo dove riconoscersi e ritrovarsi”, ha aggiunto il sindaco, sottolineando la volontà di includere anche il Borgo Nuovo nelle attività comunitarie, a partire dalla grigliata popolare del 21 giugno in occasione del passaggio del Giro d’Italia Under 25.