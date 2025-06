Visit Langhe Monferrato Roero - The Home of BuonVivere: nuovi episodi per il podcast su Loquis che ha raggiunto 100.000 ascolti

Il viaggio tra le colline di Langhe Monferrato Roero prosegue con nuove e coinvolgenti storie. Il canale podcast Visit Langhe Monferrato Roero – The Home of BuonVivere si arricchisce infatti di 30 nuovi episodi, che vanno ad ampliare la narrazione di uno dei territori più affascinanti d’Italia.

Il progetto, promosso dall'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero in collaborazione con Loquis , la prima piattaforma al mondo di travel podcast geolocalizzati – e con il sostegno di Fondazione CRC - ha raggiunto 100.000 ascolti, confermandosi come un’iniziativa particolarmente efficace per valorizzare il territorio attraverso le storie autentiche dei suoi protagonisti.

“Declinare il racconto di Langhe Monferrato Roero nei diversi linguaggi mediali è uno dei compiti del nostro ente di promozione turistica. La corretta narrazione passa attraverso i personaggi e le storie che hanno lasciato un segno tra i paesi, i castelli e le strade di queste colline – afferma Bruno Bertero, direttore di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero -.“Siamo felici di mettere a disposizione dei nostri turisti uno strumento valido con contenuti di qualità, in grado di accompagnare anche il viaggio dei più piccoli, grazie ai podcast realizzati in collaborazione con l'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”.

La voce di questi nuovi racconti è Andrea Mazzoleni, creator, autore del celebre podcast 51 litri e voce della Loquis Factory, l’hub creativo che riunisce i migliori professionisti del travel storytelling. Il suo nuovo lavoro accompagna l’ascoltatore tra borghi, sentieri, castelli e vigneti, con storie che parlano di cultura, natura, tradizioni e sapori.

Tra le novità, spiccano racconti dedicati a itinerari panoramici e culturali come la Bar to Bar, la Grande Traversata delle Langhe, il Roero Bike Tour e i belvederi più iconici del territorio, da La Morra a Diano d’Alba. Ampio spazio è riservato ai prodotti simbolo del territorio, come Barolo, Barbaresco e la Barbera di Nizza, ma anche alle architetture storiche, ai castelli e ai personaggi che hanno fatto grande questa terra. Non mancano contenuti pensati per il pubblico più giovane, con 6 episodi per l’infanzia che raccontano in modo magico e accessibile storie legate a luoghi speciali come il Castello di Grinzane Cavour, la Langa del Barolo e gli infernot del Monferrato.

“Visit LMR rappresenta uno dei casi più significativi di quanto possa essere strategico, per una DMO, integrare il podcast nel piano di comunicazione della destinazione” – ha dichiarato Cristian Iovino, Direttore Commerciale di Loquis -. “Siamo arrivati alla terza produzione, nonostante il cambio di referente interno – da Flavia Fagotto a Bruno Bertero – a dimostrazione di una visione coerente e continuativa. Ogni anno, infatti, l’Ente ha scelto di valorizzare un tema identitario del territorio, affiancando la narrazione audio ad altre azioni promozionali, senza mai disperdere il valore delle iniziative precedenti. Anzi, la presenza costante e rinnovata sulla nostra piattaforma ha favorito una crescita organica degli ascolti, confermata anche dal riscontro positivo dei turisti che continuano ad ascoltare i podcast una volta arrivati a destinazione.”

Lanciato nel 2021, il canale Visit Langhe Monferrato Roero – The Home of BuonVivere raccoglie attualmente 179 episodi, disponibili in italiano e in inglese, con contenuti ascoltabili sia in viaggio, grazie alla funzione di geolocalizzazione, che da casa.

Tra i temi principali: arte contemporanea e tradizione, cultura letteraria e vinicola, musica, archeologia, scienze e saperi locali. Un racconto corale che unisce lo sguardo del turista curioso a quello del residente appassionato, valorizzando figure come Paolo Conte, Beppe Fenoglio, Cesare Pavese, David Tremlett, Valerio Berruti, ma anche aziende come Ferrero e Ceretto. Accanto a loro, personaggi di fantasia come la balena Tersilla del Museo Paleontologico di Asti contribuiscono a rendere il podcast un archivio sonoro sorprendente, adatto a tutti.

Il travel podcasting continua ad affermarsi come uno degli strumenti più efficaci e accessibili per esplorare e raccontare i territori, unendo narrazione, esperienza diretta e fruizione in movimento.