Incidente sotto la galleria Carle a Cuneo sulla strada statale 705, circolazione sospesa

Un camper stava viaggiando in direzione Cuneo nella galleria Carle quando ha allargato la curva invadendo l'altra corsia e ha prima urtato lateralmente il camion che stava procedendo in direzione opposta, finendo frontalmente contro l'auto che seguiva il mezzo pesante.



Lo scontro, avvenuto nel pomeriggio di oggi poco dopo le 16, ha coinvolto tre mezzi, ma fortunatamente non vi sono stati feriti.





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della prima partenza di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli, il personale sanitario del 118 per gli accertamenti de caso e la Polizia Locale di Cuneo per la gestione della viabilità che è stata momentaneamente sospesa fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

La circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla viabilità locale.



Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione lungo la strada statale nel più breve tempo possibile.