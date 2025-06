FdI Cuneo: soddisfazione per le nuove deleghe al Turismo, Sport e Post-Olimpico all’Assessore Paolo Bongioanni

Dalla Federazione provinciale di Cuneo di FdI riceviamo e pubblichiamo:

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia di Cuneo esprime viva soddisfazione e compiacimento per il conferimento delle deleghe al Turismo, Sport e Post-Olimpico all’Assessore Regionale Paolo Bongioanni, già detentore delle deleghe all’Agricoltura, Commercio, Parchi, Caccia, Pesca e Cibo.

Questo risultato è sicuramente un riconoscimento per l’ottimo lavoro svolto dall’Assessore Bongioanni fino ad oggi, oltre che un’assunzione di forte responsabilità per i due comparti, turismo e sport, che insieme determinano sia un volano economico sia un’ elevata valenza sociale, grazie in particolar modo alle innumerevoli imprese, società e addetti che vi operano quotidianamente.

L’assessore Bongioanni, data la sua esperienza personale e professionale in entrambi settori, saprà certamente operare al meglio al fine di incrementare ulteriormente il valore di comparti già in forte crescita.

Fratelli d’Italia, infine, consapevole di avere tra le proprie fila donne e uomini di assoluto valore e di grande esperienza in molti ambiti, contribuirà in modo determinante a scrivere l’agenda politico-amministrativa dei prossimi anni sui temi chiave e di maggior interesse per il nostro territorio provinciale

William Casoni, Presidente della Federazione Provinciale