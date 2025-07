A Pocapaglia si proietta all’aperto il film “Onde di Terra”

Sarà una serata carica di emozione e di appartenenza quella che attende la comunità di Pocapaglia e il territorio del Roero, venerdì 4 luglio alle ore 21, presso il cortile del ex ECA in via Cavour dove sarà proiettato il film di Andrea Icardi “Onde di Terra”, un racconto visivo potente e toccante che esplora il cuore pulsante della civiltà contadina piemontese.

Il film dà voce a chi ha vissuto e vive le Langhe e le colline come parte essenziale di sé: famiglie radicate nella terra, paesaggi che parlano di fatica e bellezza, tradizioni che resistono al tempo. È un’opera che intreccia la memoria collettiva con la fragilità del presente, restituendo dignità a una cultura spesso dimenticata.

La serata avrà come ospite speciale Paolo Tibaldi, uno degli attori principali del film, che incontrerà il pubblico all'inizio e al termine della proiezione per condividere il vissuto del set, il significato dell’opera e l’importanza di raccontare storie radicate nel territorio.