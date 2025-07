Cosa fare a luglio a Cuneo? Facile: ballare e divertirsi!

In occasione del decimo anniversario, l’Imperial Dance Cuneo ha deciso di fare un regalo a tutta la città per il mese di luglio: il Summer Dance Camp.

Un intero mese dedicato al ballo, con 8 lezioni gratuite pensate per tutti: dagli appassionati a chi è semplicemente curioso di scoprire un nuovo mondo fatto di persone, musica e sorrisi.

Otto serate, otto occasioni per uscire di casa e vivere un’esperienza diversa dal solito. Salsa, bachata (primi passi e moderna), rueda, liscio, reggaeton, lady style, men style… Ogni appuntamento sarà dedicato a uno stile preciso, con l’obiettivo di far conoscere la danza in modo semplice e divertente, accompagnati dagli insegnanti e tutor dell’Imperial Dance.

Le lezioni sono aperte a tutti, sia ai tesserati che ai non iscritti, proprio per accogliere chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo.

Non serve venire in coppia: chiunque può partecipare e trovare un ambiente accogliente, dove stringere nuove amicizie e magari scoprire una nuova passione

E dopo ogni lezione, ci sarà modo di rilassarsi e chiacchierare insieme con un drink offerto dalla scuola nello spazio esterno, perché il ballo è anche socialità, condivisione, voglia di stare bene.

“Siamo felici di festeggiare i 10 anni della nostra scuola con un’iniziativa aperta a tutti” affermano Anna, Ilaria ed Eros, insegnanti e anime dell’Imperial Dance “… vogliamo regalare un’estate diversa, far scoprire quanto possa essere bello ballare, anche solo per una sera. Chi prova spesso torna perché si rende conto che non si tratta solo di passi… ma di emozioni, ritmo e voglia di vivere”.

Le serate si svolgeranno per tutto il mese di luglio nella sede dell’Imperial Dance a Cuneo. Per partecipare è sufficiente prenotare il proprio posto: basta un messaggio o una telefonata per entrare a far parte di questa piccola grande festa estiva.

Non è mai troppo tardi per scoprire il ballo.

Ti aspettiamo, prenota il tuo posto a questo numero https://wa.me/393403311994