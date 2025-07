Napoli Soul a Vicoforte: un viaggio musicale tra melodie napoletane e ritmi afroamericani

Venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21.00, nel suggestivo Chiostro Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte, si terrà l’unico appuntamento previsto per la provincia di Cuneo del concerto “Napoli Soul”. L’evento, ideato e organizzato da Bramafam CoCreative Italian Experiences di Saluzzo, celebra i 2500 anni dalla fondazione di Napoli attraverso un raffinato viaggio musicale che fonde la melodia napoletana con i ritmi afroamericani, il jazz, il blues e l’R&B.

Sul palco si esibirà un ensemble d’eccezione composto da musicisti provenienti dai più importanti festival jazz nazionali, guidati dalla voce soul femminile di Emy Spadea, capace di grande intensità espressiva e timbro potente. Gli arrangiamenti originali sono firmati dal maestro e direttore d’orchestra Gianni Pepe, noto per aver accompagnato artisti come Dee Dee Bridgewater e i New Yorker Voices al Ravello Jazz Festival.

Il repertorio proporrà un dialogo tra i grandi classici napoletani e il soul internazionale, ripercorrendo le radici del mito di Parthenope, quel canto seducente e spontaneo che Pino Daniele ha reinventato a partire dagli anni ’70. Il concerto si svolgerà nel chiostro seicentesco, allestito per l’occasione da Artis.121, a pochi metri dal Santuario che ospita le spoglie di Vittorio Emanuele III, Ferdinando Maria Gennaro, Principe di Napoli.

Per chi desidera, è disponibile la formula Full Experience con servizio buffet dolce e salato (vini e alcolici esclusi). La prenotazione è obbligatoria. L’ingresso al solo concerto ha un costo di 20 euro, mentre la formula Full Experience costa 35 euro.

Un evento imperdibile per immergersi nelle sonorità mediterranee e celebrare la storia e la cultura partenopea in una cornice unica e suggestiva.