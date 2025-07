"L' educazione finanziaria tutela il nostro futuro": in Camera di Commercio incontro con Beppe Ghisolfi [VIDEO]

Il Salone d’Onore della Camera di Commercio di Cuneo ha ospitato, giovedì 3 luglio, l'incontro intitolato "L' educazione finanziaria tutela il nostro futuro", promosso dal Comitato per l’Imprenditoria Femminile presieduto da Monia Rullo.

Ospite dell’evento il professor Giuseppe Ghisolfi, consigliere dell’Istituto Mondiale delle Casse di Risparmio (WSBI), tra i principali divulgatori della finanza in Italia.

Nel suo intervento Ghisolfi ha illustrato come le nozioni fondamentali possano rendere il presente e soprattutto il futuro più sereno e libero da preoccupazioni. Concetti validi per tutti, a maggior ragione per il mondo imprenditoriale femminile, sovente vittima di discriminazioni di genere.

Ha moderato l’incontro Renata Siccardi Gai, componente del Comitato IF in rappresentanza di ABI.

Le dichiarazioni di Monia Rullo e Beppe Ghisolfi (GUARDA IL VIDEO)