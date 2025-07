"Libertà va cercando": una rassegna di documentari tra isole, montagne e nuovi inizi all'Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo

Anche quest’estate l’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo rinnova il suo impegno nel portare cultura e riflessione nei paesaggi della Valle Stura, attraverso un ricco programma di camminate, laboratori, presentazioni di libri, proiezioni all’aperto e teatro. All’interno di questa offerta, per il secondo anno consecutivo, il regista e antropologo cuneese Andrea Fantino cura la rassegna cinematografica, dal titolo “Libertà va cercando”, che accompagnerà alcune presentazioni pomeridiane di libri con proiezioni serali all’aperto.



Ma di quale libertà parliamo? E perché evocare Dante e la sua Divina Commedia?

La libertà è insieme condizione interiore e diritto concreto, spesso percepita con più forza proprio quando viene negata. I tre documentari selezionati ci portano in territori montani diversi – talvolta remoti – raccontando storie di individui che, nonostante le difficoltà, scelgono di reinventarsi, di resistere, di cambiare. In altre parole, di cercare la propria libertà.



Venerdì 18 luglio

Ore 21 - Pietraporzio, Giardini del Lago: proiezione all’aperto di "Gorgona" di Antonio Tibaldi

Vincitore come miglior documentario italiano al 63° Festival dei Popoli di Firenze, il film ci porta sull’isola di Gorgona, ultima colonia penale agricola d’Europa. Qui i detenuti lavorano come pastori e agricoltori, riscoprendo – almeno per un momento – il senso della libertà. Il regista, italiano di base a New York, contribuirà alla serata con una riflessione sull’isola-carcere e sulla montagna come luoghi possibili di riabilitazione e reinserimento sociale. La proiezione sarà curata dall’Associazione Cinedehors e da Valle Stura Experience.

Ore 17.30 - Saletta Incontri Ecomuseo, Pontebernardo: presentazione del libro "La montagna con altri occhi" (ed. People) con Maurizio Dematteis e Luca Battaglini del Collettivo L’Altra Montagna. Un inedito “catalogo del sapere montanaro”, raccontato senza steccati disciplinari. Conduce l’incontro la storica Flavia Cellerino.



Venerdì 8 agosto

Ore 21 – Pontebernardo, Piazzetta dell’Ecomuseo: proiezione all’aperto di "Un pasteur" di Louis Hanquet

Premiato con la Genziana d’Oro al 72° Trento Film Festival e menzione speciale al Film Festival della Lessinia, il film è il ritratto intimo di Félix, giovane pastore solitario tra gli alpeggi della Valle dell’Ubaye, in lotta silenziosa con il lupo e con sé stesso. Il regista sarà presente per condividere il dietro le quinte della lavorazione del film e le sue riflessioni sul mondo pastorale. (Versione originale in francese, sottotitolato in italiano). La proiezione sarà curata da Valle Stura Experience.



Venerdì 29 agosto

Ore 21 – Pontebernardo, Piazzetta dell’Ecomuseo: "Movimento fermo" di Silvy Boccaletti

Tre giovani, tre territori montani, tre modi diversi di vivere e interpretare la montagna. Giacomo, Maria e Sandro sono protagonisti di un “movimento” che smuove e reinventa i margini, lontano dalle montagne cartolina. Un racconto corale che intreccia abilità pratiche, pensiero critico e relazioni globali. Sarà presente Sandro Bozzolo, uno dei protagonisti; la regista interverrà in collegamento da remoto. La proiezione sarà curata da Valle Stura Experience.

Ore 17.30 – Saletta Incontri Ecomuseo, Pontebernardo: "Altritudini", presentazione-spettacolo del libro di Francesca Camilla D’Amico (Ediciclo). Un viaggio narrativo che parte dall’Abruzzo e intreccia storie di lupi, ghiacciai e antiche memorie, tra Italia e Mongolia. Conduce l’incontro Flavia Cellerino.



"Libertà va cercando" è più di una rassegna: è un invito a guardare alla montagna come laboratorio di vita e di pensiero, dove si mettono in gioco identità, diritti e possibilità. Che si tratti di un’isola-carcere, di un alpeggio solitario o di un ritorno alle terre alte, ogni film ci restituisce la forza di chi ha scelto la libertà anche quando sembrava impossibile.

Per informazioni dettagliate sugli appuntamenti e sugli altri eventi estivi dell’Ecomuseo della Pastorizia:

ecomuseopastorizia@vallestura.cn.it | +39 347 211 8377

Canali social dell’Ecomuseo e dell’Unione Montana Valle Stura