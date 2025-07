Ad Arenzano è di scena "L’abbecedario straordinario"

“L’abbecedario straordinario” sarà in scena venerdì 25 luglio, alle ore 21, ad Arenzano (Genova) presso il club La Secca (lungomare De André, nelle vicinanze del campo sportivo).

Ingresso libero con donazione finale devoluta all’associazione “Needle, cuciamo progetti”. Needle è una giovane realtà di cooperazione internazionale e sviluppo sostenibile in Paesi del terzo mondo, soprattutto in Sud Sudan, il Paese più povero del mondo, dove si recano i volontari, testimoni diretti delle condizioni di estrema indigenza in cui versa la popolazione.

L’associazione agisce in diversi settori.

In ambito sanitario gli interventi si svolgono in missioni nel settore pediatrico e diagnostico presso l'ospedale di Wau, la seconda città più grande del paese.

In ambito sociale è in atto il supporto al programma di aiuto di "bambini di strada" presso Wau.

In ambito educativo viene prodotto materiale didattico distribuito alle scuole del paese per la formazione e la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili.

Siamo tutti invitati a conoscere e a sostenere i progetti dell’associazione volti a recare sollievo a chi vive in situazioni di estremo disagio. Saranno presenti anche alcuni volontari di Needle.

Per conoscere i progetti e sostenere Needle vai su: https://associazioneneedle.com/.