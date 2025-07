Bra, voto 100 e lode per il “Bagnè ‘nt l’euli” targato Slow Food Bra

Una serata con i colori della natura e la qualità portata in tavola in un contesto di piacere ed allegria.

Questo e molto altro hanno trovato i circa 100 commensali che si sono dati appuntamento il 17 luglio presso l’Osteria Boccondivino di Bra, per il tradizionale rito del Bagnè ‘nt l’euli, organizzato da Slow Food Bra.

Una magia che si rinnova di anno in anno, registrando consensi sempre più elevati. Sarà per il clima di famiglia che si viene a respirare ogni volta, o per il sapore della tradizione dei paesi di Langa e Roero racchiuso in piatto, o ancora per l’eccellenza della produzione dei Presidi Slow Food.

Una cosa è certa: il Bagnè ‘nt l’euli fa bene al palato e… al cuore. Infatti, questa gustosa iniziativa ha toccato anche la solidarietà con parte del ricavato destinato al sostegno di progetti educativi sul territorio braidese. Voto: 100 e lode!