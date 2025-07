Alba: causa temporali, spostati nel Palazzo Mostre e Congressi cena di gala e spettacolo per i 30 anni del gemellaggio con Beausoleil

(ph c passone)

A causa di possibili temporali previsti su Alba nel pomeriggio e nella serata di oggi, sabato 19 luglio, la cena di gala delle ore 19.30 dedicata ai festeggiamenti per il trentennale del gemellaggio tra Alba e la Ville de Beausoleil, si terrà al chiuso nel Palazzo Mostre e Congressi “G. Morra” in piazza Medford, invece che nell’arena “Guido Sacerdote” del Teatro Sociale, come inizialmente previsto.

Il menu comprende un aperitivo, due antipasti, due primi, un secondo, dolci, bevande, vini, caffè e distillati. Prezzo 45 euro. Prenotazioni già chiuse.

Sempre nel Palazzo Mostre e Congressi sarà trasferito anche lo spettacolo delle ore 21.30 dedicato ai 120 anni di fondazione della Ville de Beausoleil, con le canzoni dei primi anni del ‘900 che rendono omaggio alle maestranze piemontesi che contribuirono alla sua edificazione. Gli interpreti saranno: Forever Young, Giuliano Rigo, Beppe Farinetti, Bruno Roggero, Una sera per caso e Scuola di danza Open.

Ingresso libero senza prenotazione.

Confermata la sede della cerimonia istituzionale per i 30 anni di amicizia tra Alba e Beausoleil, sempre nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale alle ore 16.00. Interverranno il sindaco Alberto Gatto affiancato dall’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi, accanto a Gérard Spinelli e alle delegazioni in rappresentanza dei due comitati di gemellaggio, oltre ai presidenti dei comitati di gemellaggio di tutte le città gemelle.