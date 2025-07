Fraise – Fest 2025: musica occitana e camminata botanica sui sentieri dell’Adrech

Fraise - Fest 2025, iniziato con l’importante evento della presentazione del nuovo romanzo “Gli uomini pesce” di Wu Ming 1, prosegue con due eventi nei giorni sabato 26 e domenica 27 luglio.

La serata del 26 luglio, nel cortile del Municipio in Via San Rocco, danze e musiche occitane per tutti con il gruppo Lou Darmage.

Domenica 27 luglio sarà la volta dell’ormai tradizionale appuntamento dell’escursione botanica sui sentieri di Frassino, con Magalì Matteodo.

Quest’anno si ritorna a camminare sui sentieri dell’Adrech, su un percorso poco frequentato, ricco anche di storia, cultura e di borgate; percorso che è stato appositamente ripulito, confidando che possa essere successivamente frequentato dagli escursionisti.

La partenza è prevista alle ore 9,30 in Via Vecchia , davanti alla Locanda “I Chimi”. Si proseguirà verso le Meire: Paseri, Gucciardi, Martin, Fasi, Danna, Barra e Radice, con rientro nel Capoluogo verso le ore 16,30. Il pranzo al sacco è previsto alle Meyre Fasi.

L’escursione non presenta particolari difficoltà, ma si consiglia naturalmente di dotarsi di buone calzature.

Non è obbligatoria ma, ai fini organizzativi, è gradita la prenotazione al n. 3884403040.

Per ulteriori informazioni: fraisensi@gmail.com