Tragedia in montagna: ritrovato senza vita un ventunenne disperso da ieri a Demonte

Tragico epilogo per le operazioni che dalla serata di ieri, sabato 19 luglio, vedevano quadre dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza impegnate nelle ricerche di un ragazzo disperso nella zona di località Fedio a Demonte, lungo la strada che porta al Vallone dell’Arma.

Il giovane, classe 2004, residente a Savigliano, in questi giorni ospite della nonna nel comune della Valle Stura, era uscito per una passeggiata nella mattinata di ieri, annunciando il proprio rientro a casa per l’ora di pranzo.

Scattato l'allarme nel tardo pomeriggio di ieri, verso le ore 20 sono state avviate ricerche poi proseguite per tutta la notte col coinvolgimento di squadre del nucleo Speleo Alpino Fluviale (Saf) dei Vigili del Fuoco di Cuneo, quindi con un elicottero del Corpo partito questa mattina da Malpensa – sempre questa mattina da Torino erano state fatte partite squadre Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), specializzate nell’utilizzo di droni, fatte poi rientrare –, del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del soccorso alpino della Guardia di Finanza (Sagf).

Intorno alle 9.15 di questa mattina il ritrovamento del corpo senza vita del ragazzo, individuato durante una battuta a piedi da una squadra mista Sasp-Sagf alla base di un salto di roccia, da cui il ventunenne è presumibilmente precipitato mentre percorreva un pendio scosceso.

Sul posto è giunto un medico del Soccorso Alpino civile per la constatazione del decesso mentre il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si è occupato delle operazioni di Polizia Giudiziaria.

Il corpo è stato recuperato dall'elicottero dei Vigili del Fuoco.

***

Articolo in aggiornamento