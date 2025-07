Vicoforte, riaperto l'ufficio turistico al Santuario

Venerdì scorso è stato riaperto l’Ufficio di informazione turistica situato nella Palazzata al Santuario. Per i prossimi due mesi, fino al 15 settembre, l’Ufficio sarà gestito dall’ATL del Cuneese con apertura nei giorni di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi, quali saranno i giorni delle Feste del Santuario, con orario 9.30–13 e 14–18.

"La gestione dell’accoglienza e dell’informazione turistica a Vicoforte - commenta l'assessore al turismo, Barbara Nano - sarà parte di un importante ed ampio progetto che coinvolgerà in primo luogo gli operatori economici locali".

Potendo contare su una disponibilità dei locali per sei anni, saranno quindi valutate in modo stabile e duraturo le future modalità organizzative e di apertura dell’Ufficio, oltre agli strumenti di cui essere dotati, alle collaborazioni con gli esercizi commerciali e le associazioni locali, alla gestione ed ai canali di comunicazione ed alle sinergie con gli uffici e gli operatori turistici di altre zone, non solo del cuneese.