Torna Momenti di Marittime, il tradizionale appuntamento estivo delle Aree Protette Alpi Marittime

Sabato 26 e domenica 27 luglio riparte Momenti di Marittime, il tradizionale appuntamento organizzato dall’Ente di gestione delle Aree Protette Alpi Marittime in collaborazione con le Guide Parco per far conoscere il territorio ai turisti e agli escursionisti.

Nei weekend di luglio e agosto, dal 26 luglio al 31 agosto, le Guide Parco saranno a disposizione nei due luoghi simbolo delle Aree Protette Alpi Marittime, il Pian delle Gorre in Valle Pesio e il Pian del Valasco in Valle Gesso, per soddisfare curiosità e richieste dei visitatori sulla rete escursionistica del Parco, sulla sicurezza in montagna, ma anche sulla natura, cultura e storie locali.

In particolare, quest’anno l’impegno delle Guide Parco sarà anche quello di trasmettere buone pratiche di comportamento in montagna con il fine di sensibilizzare il visitatore e fargli scoprire l’impatto che le attività umane, anche le più semplici e inaspettate, possono avere sull’ambiente naturale. Anche il turista, se consapevole e responsabile, può assumere un ruolo importante e positivo nella conservazione della biodiversità all’interno delle aree protette.

Nel Parco delle Alpi Marittime, le Guide saranno a disposizione anche per accompagnare gratuitamente gli escursionisti dal Centro di visita delle Terme di Valdieri fino al Rifugio Valasco al mattino e dal Rifugio alle Terme al pomeriggio.

Dettagli dell’escursione:

dislivello: +380m/-380m circa;

durata: tempo di salita circa 1 ora e 45, discesa circa 1 ora e 10;

difficoltà: per tutti.

Questa iniziativa è realizzata grazie ai fondi del Progetto ALCOTRA-Interreg BioDivTourAlps che si propone di affrontare la sfida della conservazione della biodiversità riducendo gli effetti delle attività turistiche sull'ambiente e sulle risorse naturali nelle aree naturali protette, migliorando la conoscenza e la gestione delle interazioni uomo-natura.

Momenti di Marittime ha lo scopo di offrire ai visitatori l'opportunità di un'esperienza più ricca e coinvolgente, di sensibilizzare il grande pubblico verso una frequentazione sostenibile e consapevole dei fragili equilibri dell'ambiente montano, nonché di valorizzare la figura professionale della Guida Parco, mettendola a disposizione dei turisti e degli escursionisti. È inoltre una delle iniziative attraverso le quali l'Ente persegue gli Obiettivi dell’Agenda 2030 (elaborare e attuare politiche volte a promuovere il turismo sostenibile, promuovere cultura locale e prodotti locali, sensibilizzare turisti sui cambiamenti climatici in materia di mitigazione, adattamento, riduzione dell’impatto e di allerta precoce, garantire la conservazione degli ecosistemi montani).