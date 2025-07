Azione si radica nel Monregalese: costituito il gruppo consiliare a Priola

Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, annuncia la costituzione del gruppo consiliare “Priola in Azione” avvenuta ufficialmente ieri durante il Consiglio Comunale, che riunisce i tre consiglieri di opposizione Ugo Balzaretti, Giorgio Candussio e Sergio Fuschi, rafforzando la sua presenza istituzionale sul territorio della Provincia di Cuneo e più nello specifico nel Monregalese e Cebano.

“Siamo molto soddisfatti della crescita continua e del radicamento di Azione su tutto il territorio della Provincia di Cuneo – dichiara Giacomo Prandi, Segretario Provinciale insieme a Nicolò Musso, Responsabile Enti Locali e Francesco Belgrano, coordinatore locale del Monregalese –. Dopo aver costituito gruppi locali attivi in tutte le sette sorelle della Granda, oggi il nostro obiettivo è esserci anche nei piccoli comuni e nelle vallate, affrontando con serietà e pragmatismo tanto i grandi temi come infrastrutture, sanità e lavoro, quanto le questioni amministrative locali che toccano la vita quotidiana dei cittadini, ovunque essi vivano.

Questo impegno ci ha permesso, in pochi mesi, di far crescere significativamente il numero di aderenti ad Azione in provincia – concludono Prandi, Musso e Belgrano – tra cui tanti amministratori locali, rendendoci sempre di più il punto di riferimento per chi non si riconosce né in questa destra né in questa sinistra, ma cerca una politica liberal-democratica e riformista, che si occupi davvero dei problemi concreti del Paese e dei territori.”