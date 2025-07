All'Anima Festival di Cervere una serata tutta da ridere con i comici Ale & Franz

Celebrando 31 anni di risate, il duo comico più amato d'Italia, Ale & Franz, torna protagonista dell’estate 2025 con un tour imperdibile tra piazze, arene e festival. Stasera, alle ore 21.30, faranno tappa a Cervere, portando sul palco dell’Anima Festival il loro nuovissimo spettacolo "Una Sera con Ale & Franz".

Uno spettacolo da non perdere: il meglio di 30 anni di comicità. "Una Sera con Ale & Franz" è un viaggio esilarante attraverso il loro mitico repertorio, dai celebri sketch della panchina ai dialoghi geniali e surreali che li hanno resi famosi. Ma non solo: il duo porterà in scena anche nuove gag, improvvisazioni e momenti di interazione con il pubblico, garantendo una serata unica, sempre diversa e ricca di sorprese.

Perché non puoi perderti questo show? Il meglio della comicità italiana – Sketch cult e nuove esilaranti trovate, Improvvisazione e complicità col pubblico – Uno spettacolo sempre vivo e coinvolgente.

Location da sogno – L'Anima Festival, con il suo magico scenario estivo, Una serata sotto le stelle – Risate e divertimento in un’atmosfera unica

Ale & Franz: 31 anni di successi e risate senza tempo: dal 1993 a oggi, Ale & Franz hanno conquistato il pubblico con la loro comicità surreale e intelligente. Tra TV, teatro e cinema, sono diventati un’icona della risata italiana. Questo tour è l’occasione ideale per rivederli dal vivo e divertirsi ancora una volta.

Info e Biglietti 320 844 6118 - https://www.ticketone.it/event/ale-e-franz-anfiteatro-dellanima-20167880/