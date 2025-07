Boom di visite al Labirinto di Girasoli a Farigliano: ora tocca alla fioritura nei campi

Migliaia di visitatori, nelle scorse settimane, hanno raggiunto il labirinto di Girasoli a Farigliano, per immergersi nella bellezza della natura, in un percorso davvero incredibile.

Il progetto nato dopo la pandemia, grazie a una brillante idea del Comune per promuovere il turismo a chilometro zero, è stato ideato e curato dall'assessore Andrea Bertone insieme ai consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano. Negli anni non solo è cresciuto, richiamando turisti da ogni parte del Piemonte e della vicina Liguria, ma è riuscito a innovarsi con percorsi e proposte sempre diverse.

"Siamo davvero euforici, non pensavamo di ottenere questo successo con migliaia di visitatori - l'assessore Andrea Bertone -. Una soddisfazione immensa. Con lo scorso fine settimana abbiamo chiuso il labirinto, ora in fase di sfioritura, ma si possono ancora visitare i campi, coltivati in periodo diverso proprio per cercare di prolungare il più possibile l'eperienza dei girasoli. Un'idea nata post pandemia, quasi per gioco, che siamo felicissimi sia stata così apprezzata".

Successo anche per il primo laboratorio artistico dedicato ai bambini, che si è svolto lo scorso fine settimana, ultimo di apertura per il labirinto, coinvolgendo una cinquantina di partecipanti.

E se non siete riusciti a perdervi nel giallo del labirinto, preparate comunque la macchina fotografica perché sono in fase di fioritura i campi, sempre legati al progetto "Girasoli a Farigliano".

Potrete immergervi nel giallo del fiore del buonumore in: (San Nicolao, Quercia secolare, Cantina Ciabot, Loc. Cornole prima della Big bench Viola, Loc. Pianbosco) oppure scoprire la mini "big bench" gialla in località Prella.

Armatevi di obiettivo e partecipate al concorso fotografico che sarà valido fino al l 1° agosto: ogni partecipante può inviare al massimo tre scatti, all’indirizzo di posta elettronica girasoliafarigliano@gmail.com, scrivendo nell’oggetto la categoria per cui si intende partecipare a scelta tra le seguenti Panorama meraviglioso, il girasole spiritoro, il miglior ritratto/selfie, il girasole che viene da lontano e il mio amico animale nei girasoli.