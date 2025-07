La Clinica Salzano e Tirone ad agosto non va in vacanza e resta a servizio dei clienti [VIDEO]

Una scelta aziendale che vuole fornire il massimo servizio ai propri clienti: la Clinica dentale Salzano e Tirone non va in vacanza e resta sempre aperta, grazie ad un team numeroso che può turnare nel godere le proprie ferie, senza togliere il servizio.

Del resto i denti non vanno mai in vacanza…

Ad agosto, in particolare, per andare incontro alle esigenze di chi approfitta delle ferie per prendersi cura di sé con tranquillità e desidera fissare un appuntamento, la Clinica di Cuneo resterà aperta tutto il mese (eccetto a ferragosto), mantenendo gli stessi orari di tutto l'anno, weekend compresi.

In questo modo viene garantita la continuità di cura e di assistenza anche per le sedi di Mondoví, Saluzzo e Bra che avranno alcuni giorni di chiusura.



Guarda qui il video:

In particolare, oltre ai servizi tradizionali, a Cuneo si potranno richiedere consulenze direttamente con i dottori Salzano e Tirone tutti i lunedì e i venerdì del prossimo mese. In caso di emergenze, sarà possibile rivolgersi alla segreteria e concordare una seduta secondo le disponibilità reciproche.

Ogni giorno vengono riservati dei posti appositamente per le urgenze, visto che in agosto aumenta l’affluenza di pazienti in urgenza per il fatto che molti dentisti chiudono.

“Di recente – spiega il dottor Tirone - abbiamo anche inserito un servizio di cui siamo orgogliosi, che è la reperibilità telefonica H24, a qualunque ora risponderà una persona in turno al centralino con cui poter fissare un appuntamento il prima possibile in base all'urgenza”.





Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 103 (del 10/08/2023) - direttore sanitario dott. Stefano Salzano, odontoiatra iscr. Albo odontoiatri n 488 di cuneo - Clinica Odontoiatrica Salzano Tirone srl - p.iva 03301160044