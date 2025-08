La storia delle tradizioni in festa a Sant’Albano: dal 27 agosto al 7 settembre la Festa patronale di San Liberato

Sant’Albano Stura è per tradizione depositaria di una serie significativa di appuntamenti di paese.

Il luogo dove ricorre la quasi totalità degli eventi più importanti del paese è via Morozzo, di fronte al Parco Olmi, area altrettanto interessante per il parco giochi, le attività di svago per le famiglie e i loro bambini, nonché le aree apposite attrezzate e gli spazi verdi lungo le fila di vegetazioni, “presidiate” appunto dagli Olmi.

A partire dalla fine di agosto, si terrà la classica Festa Patronale di San Liberato. Tra breve avremo però modo di svelarvi meglio il vivace “centro di attività” che coinvolgerà pubblico e associazioni, in programma dal 27 agosto al 7 settembre. Dodici giorni di eventi, che includeranno gastronomia, musica e sport.

Passate le celebrazioni natalizie e di Capodanno, invece, un’altra manifestazione: la Fiera Commerciale di Sant’Albano, la "Fera ëd Sant'Alban”. Per quest’appuntamento dobbiamo invece rimandare il discorso alla prossima primavera, a marzo 2026. La manifestazione è invece da sempre ricca di eventi, stand, prodotti locali e specialità culinarie, come la Sagra della lumaca.