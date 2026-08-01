Alba festeggia il santo patrono San Lorenzo lunedì 10 agosto

La Città di Alba celebra il Santo Patrono San Lorenzo lunedì 10 agosto, con un ricco programma di iniziative organizzate dal Borgo San Lorenzo, in collaborazione con l'assessorato comunale a Cultura, Turismo e Manifestazioni, guidato dalla vice sindaco Caterina Pasini.

La giornata si aprirà alle 18.00 con la solenne celebrazione eucaristica in onore di San Lorenzo, presieduta dal Vescovo monsignor Marco Brunetti e concelebrata dai sacerdoti e dai diaconi della Diocesi, alla presenza delle autorità civili, militari e delle associazioni cittadine.

La Santa Messa sarà preceduta dalla tradizionale processione che partirà da via Vida, attraverserà piazza Risorgimento e farà ingresso nella Cattedrale di San Lorenzo, che custodisce la reliquia del Santo Patrono.

Al termine della celebrazione religiosa prenderà il via la Notte delle Stelle, organizzata dal Borgo San Lorenzo e promossa dall'Assessorato comunale a Cultura, Turismo e Manifestazioni.

Dalle 19.00 piazza Risorgimento si animerà con un DJ set che accompagnerà l'aperitivo e la cena musicale, con food truck, cocktail bar e il percorso di degustazione "Notti Del Vino" in via Cavour, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Città del Vino, le Cantine della Città di Alba e Go Wine.

Alle 20.30, da piazza Michele Ferrero, partirà la tradizionale sfilata del Gruppo Sbandieratori e Musici del Borgo San Lorenzo insieme agli Sbandieratori e Musici Città di Alba, accompagnati dal corteo storico della Giostra delle Cento Torri. Il corteo attraverserà via Vittorio Emanuele II, piazza Pertinace e via Cavour per raggiungere piazza Risorgimento intorno alle ore 21.00, dove gli sbandieratori offriranno al pubblico uno spettacolo dedicato al Santo Patrono.

Alle 21.30 salirà sul palco il live show "Matti da Legare" di Leonardo Proglio. Musicista e cantante albese, protagonista da oltre vent'anni sui palchi italiani, Proglio propone uno spettacolo coinvolgente che spazia dai grandi successi dance degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila alla migliore musica italiana e ai ritmi del reggaeton. Ad accompagnarlo una band di cinque elementi e la voce della cantante Alice Coarcella.

Per tutta la serata piazza Risorgimento sarà impreziosita da suggestive proiezioni luminose e scenografici effetti ispirati alla notte di San Lorenzo. Alle 22.00 è previsto il saluto del sindaco Alberto Gatto. A seguire, i volontari del Borgo San Lorenzo offriranno ai presenti un calice di Moscato, in collaborazione con il Consorzio Asti DOCG.

Dichiarano congiuntamente il sindaco Alberto Gatto e la vice sindaco e assessora alla Cultura, Turismo e Manifestazioni Caterina Pasini: «La festa di San Lorenzo rappresenta uno dei momenti più significativi per la nostra comunità, perché unisce la dimensione religiosa, la storia e il senso di appartenenza alla città. È un'occasione per ritrovarsi insieme, valorizzando le tradizioni che rendono Alba unica e, allo stesso tempo, offrendo un programma di qualità capace di coinvolgere cittadini e visitatori. Ringraziamo il Borgo San Lorenzo, i volontari, la Diocesi, gli sbandieratori, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione della giornata. Il loro impegno permette di rinnovare una festa molto sentita, che ogni anno richiama tante persone nel cuore della città e rappresenta un'importante occasione di incontro, condivisione e promozione del nostro territorio».



