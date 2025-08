Roburent, anche quest'anno monsignor Marini celebrerà la messa a San Siro

Come ogni anno, monsignor Guido Marini ritorna per la celebrazione di una Messa nella Parrocchiale di San Siro a Roburent.

Affezionato e legato al paese, fin da quando lo frequentava da giovane con la famiglia in villeggiatura. Dopo gli studi presso il Seminario Arcivescovile a Genova e la vita sacerdotale in posizioni sempre più prestigiose, sua eccellenza Marini non ha mai dimenticato Roburent.

Attualmente regge la importante Diocesi di Tortona, che riunisce parrocchie in provincia di Alessandria e Genova. In precedente è stato Primo Maestro delle Cerimonie Pontificie con tre Papi.

L’incontro è stato fissato con l’Arciprete don Olivero per domenica 17 agosto, alle 10. Durante la funzione verranno ricordati anche i Cittadini Onorari del Comune: il Cardinale Montezemolo, il Vescovo Cuniberti, l’Arciprete Ferrero e del sacerdote Giuseppe Dogliani, trucidato dai nazisti in località Carlet, sul confine della Parrocchia.