Crissolo, perde il controlo dell'auto e finisce in una scarpata

Incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 5 agosto, sulla strada provinciale 236, nel Comune di Crissolo.

Per dinamiche in fase di accertamento una donna ha perso il controllo della propria auto, uscendo di strada e scivolando per alcuni metri in una scarpata.

L'allarme è scattato poco dopo le 16.30. Sul posto sono intervenuti di Vigili del Fuoco permanenti di Saluzzo e i Vigili del Fuoco volontari di Barge che hanno messo in sicurezza il veicolo e aiutato la conducente a uscire dal mezzo, affidandola al personale sanitario del 118 che, con l'ausilio della barella, ha provveduto a trasportarla in ospedale per le cure del caso.