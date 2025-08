Scontro tra un'auto e uno scooter a Villanova Mondovì

Incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 agosto, in via Frabosa, sulla strada Provinciale 37, nel territorio comunale di Villanova Mondovì.

Per dinamiche in fase di accertamento a scontrarsi sono stati un'autovetture e uno scooter. L'allarme è scattato poco dopo le 14, sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri, congiuntamente al personale sanitario del 118. Una delle persone coinvolte nel sinistro è stata trasportata al Regina Montis Regalis per un trauma ad un arto. L'incidente è avvenuto di fronte alla ferramenta Bertolino.

Registrati lievi rallentamenti al traffico per le operazioni di sgombero dell'area. I due mezzi incidentati sono stati recuperati dal Soccorso Stradale Lotario di Frabosa Sottana.