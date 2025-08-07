 / Attualità

Attualità | 07 agosto 2025, 14:08

Cuneo, riapre il parcheggio interrato di piazza Boves: lavori conclusi

Con un giorno e mezzo di anticipo torna accessibile a tutti

Riapre il parcheggio interrato di piazza Boves. Si sono conclusi con un giorno e mezzo di anticipo i lavori di manutenzione. I giorni di stop, annunciato a fine luglio, avrebbero dovuto interessare il mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 agosto.

L'interruzione del servizio si è reso necessario per la manutenzione al sistema antincendio ed è stata programmata dall’amministratore della struttura. 

La data di conclusione era prevista per domani, venerdì 8 agosto, ma già nella tarda mattinata di oggi i tecnici hanno effettuato tutte le operazioni necessarie. Pertanto, il divieto di accesso viene revocato e il parking torna accessibile, sia agli abbonati che agli utilizzatori occasionali.

 

Redazione

