Disservizi nel trasporto pubblico locale da e per Roburent, la consigliera Marro presenta un'interrogazione al Consiglio Regionale

"Quali azioni urgenti la Regione intende mettere in atto per garantire la regolarità del servizio durante tutto l’anno scolastico; prevedere servizi sostitutivi in caso di maltempo, neve o guasto dei mezzi e dotare la linea di mezzi adeguati per la circolazione invernale nelle aree montane?"

Queste le domande al centro dell'interrogazione che la consigliera di AVS, Giulia Marro, ha presentato lo scorso 21 luglio per portare il tema all'attenzione del consiglio regionale, in particolare per quanto riguarda la situazione nel Comune di Roburent.

I ricorrenti disguidi, che danneggiano gli alunni perché ripetutamente perdono le lezioni, per mancata effettuazione di corse, avevano spinto i Consiglieri Comunali Wilma Galliano, Michele Valsecchi e Romolo Garavagno a presentare una Mozione, che tendeva a chiedere interventi appropriati sugli Assessorati ai Trasporti e al Turismo, nonché su enti tecnici organizzativi.

La Consigliere ha inoltrato una Interrogazione scritta, richiedendo interventi urgenti.

Nel documento si premette che “Il Comune di Roburent, in provincia di Cuneo, conta 482 abitanti (dato aggiornato al 2024), con una popolazione fortemente anziana e numerosi giovani alunni delle superiori di Mondovì, ed il Consiglio Comunale, con propria delibera approvata all’unanimità nella seduta del 30 giugno 2025 (Prot. n. 3067), ha segnalato gravi criticità legate al funzionamento della linea autobus da e per Mondovì, fondamentali per garantire il diritto allo studio, l’accesso ai servizi e la mobilità degli abitanti, in particolare per studenti, anziani e lavoratori.”

Il testo prosegue precisando che, durante l’anno scolastico la corsa giornaliera da Roburent a Mondovì viene soppressa con frequenza elevata, soprattutto in presenza di maltempo, neve o gelo, senza che venga attivato alcun servizio sostitutivo, mentre i mezzi utilizzati sono spesso inadeguati dal punto di vista tecnico, soggetti a guasti e non sempre idonei a circolare in condizioni invernali.

“Oltre al problema del trasporto pubblico nei periodi scolastici, - prosegue Marro - esiste un problema generale nel trasporto pubblico che non consente di potersi spostare per svolgere normali orari di lavoro, basti pensare a chi lavoro a Mondovicino o in situazioni simili e finisce il turno alle 21. Simili disguidi sono stati riscontrati anche nei servizi per Valle Mongia".

La consigliera di AVS interroga l’Assessore Regionale ai Trasporti per sapere: "Se la Regione Piemonte sia a conoscenza della situazione di soppressioni frequenti delle corse scolastiche dovute a neve e difficoltà tecniche, nonché del parco mezzi aziendale; quali azioni urgenti intenda mettere in atto per garantire la regolarità del servizio durante tutto l’anno scolastico; per prevedere servizi sostitutivi in caso di maltempo, neve o guasto dei mezzi; dotare la linea di mezzi adeguati per la circolazione invernale nelle aree montane. Ed ancora “Se siano previste forme di consultazione con i Comuni montani, per l’aggiornamento degli orari e la progettazione di servizi più coerenti con le reali esigenze degli abitanti; quali strumenti di verifica e controllo siano stati attivati nei confronti del gestore del servizio e quali sanzioni o correttivi siano stati presi in seguito ai disservizi documentati e alle lettere di segnalazione già inviate dai sindaci; se vi siano misure, a medio termine, per potenziare la rete di trasporto pubblico locale nelle aree a bassa densità e nei comuni montani, anche alla luce delle sfide legate allo spopolamento, alla dispersione scolastica e all’accessibilità ai servizi fondamentali.”