Il festival della grande felicità: dove il silenzio diventa musica nel cuore delle Langhe

Il Monastero Zen Shotaiji, noto anche come "Tempio della Grande Felicità", aprirà le sue porte dal 16 al 18 agosto per ospitare il "Festival della Grande Felicità". Un'esperienza unica attende i partecipanti in Piemonte, nel cuore delle Langhe e della Slowfood Valley.

Il Festival nasce sotto il patrocinio dell’Università di Pisa, da tempo attenta allo studio delle pratiche contemplative e della meditazione. Quindi un festival di tre giorni ideato per offrire un percorso di "trasformazione attraverso pratiche antiche e moderne", invitando i partecipanti a "stare in silenzio, pensare, praticare consapevolezza e convivialità". L'obiettivo è supportare chi desidera "cambiare pensieri e abitudini al fine di sentirsi meglio", promuovendo un benessere autentico in un ambiente che fonde la saggezza zen con la bellezza della natura.

Programma del Festival – Un Viaggio di Trasformazione

Sabato 16 Agosto – Apertura

Accoglienza dei partecipanti al monastero, offrendo il tempo di ambientarsi e respirare la tranquillità del luogo. Segue una cena semplice e gustosa che crea l’atmosfera giusta per iniziare il viaggio insieme. Inizieremo tuffandoci in una meditazione zen e presenteremo le attività, la serata termina intorno a un falò sotto le stelle, dove storie, risate e silenzi si intrecciano in un’esperienza indimenticabile.

16:30 Benvenuto a Shotaiji

17:30 Attività: Meditazione Zen Rinzai con Mario Nanmon

18:30 Presentazione del festival e dei facilitatori

19:30 Cena

22:00 Falò

Domenica 17 Agosto – Giornata della gratitudine e della meditazione

Nella seconda si entrerà ancora più in profondità. Al mattino, la meditazione Zen Rinzai rinnova il silenzio vigile da cui tutto prende vita. Subito dopo, con la pratica giapponese del Naikan guidata da Fabrizio Tabiani, un viaggio di auto-riflessione che trasforma la gratitudine in benessere concreto, intrecciando momenti guidati, condivisioni e applicazioni immediate. Nel pomeriggio, la sessione su meditazione e neuroscienze con Dante Bianchi e Dario Destefanis mette in luce come mente e corpo si sostengano a vicenda secondo le evidenze delle neuroscienze. Chiudiamo con la tavola rotonda “L’economia siamo noi: la gentilezza in azienda”, dove il libro di Kai Romhardt diventa spunto per capire come i valori interiori possano rigenerare il lavoro e la società.

07:30 Attività: Meditazione Zen Rinzai con Mario Nanmon

09:00 Colazione

10:00 Attività: Naikan con Fabrizio Tabiani

13:00 Pranzo

14:30 Attività: Meditazione e Neuroscienze con Dante Bianchi e Dario Destefanis

16:30 Pausa

17:00 Tavola rotonda La gentilezza in azienda e nel mondo del lavoro.

Dialogo a partire dal libro. “L’economia siamo noi”, Kai Romhardt con Silvio De Magistris, Ilaria Vaglini, Dante Bianchi Modera: Mauro Sandrini

18:30 Spazio libero

19:30 Cena

22:00 Falò

Lunedì 18 Agosto – Il corpo in festa, Movimento Autentico, Yoga a Raggi liberi e tanto altro

La terza giornata si apre con la meditazione Zen Rinzai, radicando l’attenzione nel corpo che respira. Poi il Movimento Autentico ti guiderà a lasciare emergere il gesto spontaneo come linguaggio dell’anima. Nel pomeriggio Patrizia Saccà Toshini Devi introduce lo Yoga a Raggi Liberi, pratica inclusiva che accoglie ogni corpo. Segue la presentazione del progetto europeo AI4Well, dove Silvio De Magistris e Mauro Sandrini mostrano come l’intelligenza artificiale possa sostenere il benessere. Infine, con tutti i facilitatori rifletterai su ciò che porti con te da questa esperienza, per chiudere con l’ultima meditazione: restare connessi all’“internet del silenzio”

07:30 Attività: Meditazione Zen Rinzai con Mario Nanmon

09:00 Colazione

10:00 Attività: Movimento Autentico con Silvana Bragante

12:30 Spazio libero

13:00 Pranzo

14:30 Attività: Presentazione e pratica de Lo Yoga a Raggi Liberi con Patrizia Saccà Toshini Devi

15:30 Presentazione del progetto europeo AI4Well con Silvio De Magistris e Mauro Sandrini

16:30 Pausa

17:30 Attività: “Quando torno a casa cosa porto con me?” – con tutti i facilitatori del Festival

18:00 Attività: Ultima meditazione zen: l’Internet del silenzio, con Mario Nanmon

IL MONASTERO

La guida spirituale del Monastero Zen Shotaiji e dell'associazione Hokuzenko è il Maestro Mario Nanmon Fatibene, della tradizione Zen Rinzai, che integra koan, meditazione e lavoro manuale.

Il Monastero Zen Shotaiji: Un Luogo di Pace

Il Monastero Zen Shotaiji – "Tempio della Grande Felicità" – sorge su un'antica collina delle Langhe, "immerso tra boschi, vigne e noccioleti", offrendo un "luogo essenziale dove il silenzio nutre l'anima". La giornata nel monastero segue il ritmo zen dell' ora et labora, combinando meditazione, lavoro comune, studio e "momenti di convivialità", accogliendo tutti coloro che "cercano semplicità e pace".



Informazioni Pratiche e Iscrizioni

Per partecipare o per maggiori informazioni, si può consultare il link www.festivalgrandefelicita.it. È possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero +39 340 475 0482 (solo messaggi, no telefonate) o una e-mail a info@festivalgrandefelicita.it, indicando nome, cognome, giorno di arrivo e di partenza. Le istruzioni per il bonifico bancario (Intestatario: Associazione Hokuzenko, IBAN: IT98R0501801000000016931404, Causale: "Donazione Liberale – Nome Cognome") o il pagamento tramite Satispay (QR code sul sito web).

Contatti per partecipanti: Segreteria del Festival E-mail: info@festivalgrandefelicita.it WhatsApp: +39 340 475 0482 (solo messaggi)