Mondovì celebra mezzo secolo di note: torna il Concorso Nazionale di Chitarra “Sac. M° G. Ansaldi”

Mondovì si prepara a risuonare di accordi e arpeggi con la 50ª edizione del Concorso Nazionale di Chitarra “Sac. M° G. Ansaldi”, affiancato dalla Rassegna Chitarristica dedicata a Fabio Levrone, Cristina Arpiè Bottero, Marco Rubaldo, Giovanni Sacchi, Valentina Loi e Franca Servetti.

L’evento, in programma dal 24 al 26 aprile 2026, rappresenta da mezzo secolo un punto di riferimento per chitarristi e appassionati, offrendo un’occasione unica di confronto e crescita artistica.

Il concorso, aperto a giovani concertisti e formazioni di musica d’assieme, vedrà esibirsi talenti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi europei. Le prove, tutte aperte al pubblico, culmineranno nella cerimonia di premiazione di domenica 26 aprile.

Tra gli appuntamenti da non perdere, il concerto inaugurale di venerdì sera, i saggi diffusi nei centri del Monregalese nella serata di sabato e momenti di incontro che sapranno unire musica, cultura e ospitalità.

Oltre alla competizione, la manifestazione valorizza il territorio, con la partecipazione di volontari, associazioni e istituzioni locali. Il coordinatore logistico Romolo Garavagno è stato recentemente insignito della “Chitarra d’Oro per la promozione” dal Comitato Scientifico del Convegno Internazionale di Chitarra, a riconoscimento di una vita dedicata alla diffusione di questo strumento.

Mondovì si prepara ad accogliere concorrenti, giurati e visitatori per tre giornate in cui la musica sarà protagonista assoluta, trasformandosi in un palcoscenico a cielo aperto.