Baby Blu abbandonata, trova un posto speciale accanto a Lorenzo

E’ stata abbondonata in una piazza di Bernezzo. Chiedeva cibo e affetto ai passanti. L’associazione “Il gatto per te” di Cervasca l’ha soccorsa, tenuta in stallo, ed ha cercato adozione.

Il bel momento per Baby Blu è arrivato pochi giorni fa: per lei, ma anche per Lorenzo e Gaia di Boves, gli adottanti che cercavano proprio una micina così.

E’ stato amore a prima vista, dopo un incontro emozionante, quando la gattina è entrata in casa ed è uscita dal trasportino.

“Ecco cosa può donare un animale ad una persona e come può cambiare la sua vita, quando qualcuno gli tende una mano, tirandolo fuori da situazioni di sofferenza. Allo stesso tempo è sempre grandissima la gioia di chi adotta e porta nella propria esistenza un essere vivente, a cui dare amore e protezione - Grazie Lorenzo e Gasia - affermano dall’associazione, ribadendo l'urgenza delle adozioni, soprattutto in questo periodo, in cui ci sono tanti micini abbandonati che aspettano di trovare casa.

"Il problema è sempre lo stesso. Per prevenire questo fenomeno - afferma Patrizia Falco presidente dell'associazione - è necessario sensibilizzare di più sulla cultura della sterilizzazione. Le gatte non sterilizzate partoriscono cuccioli tre volte l’anno. Poi i piccoli magari vengono lasciati per strada o uccisi e se sono femmine è un dramma: il problema continua all’infinito, aumenta il randagismo e si molriplicano le malattie che li colpiscono. Meglio un gatto solo in casa ma sterilizzato".

Per info sulle diverse adozioni : Cuneo 340 635 0403 e sul sito. ilgattoperte odv.

