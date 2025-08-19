Swap Party a Chiusa di Pesio: scambia, riusa e risparmia

Rinnovare il guardaroba a costo zero? A Chiusa di Pesio è possibile grazie allo Swap Party organizzato dall'associazione Idee Fesche. L'appuntamento è fissato per sabato 23 agosto dalle ore 15 in Piazza Cavour, dove chiunque potrà portare vestiti, oggetti e libri da scambiare con altri partecipanti.

L'iniziativa, completamente gratuita, rappresenta un'occasione per dare nuova vita a capi d'abbigliamento e oggetti che non si utilizzano più, promuovendo al contempo uno stile di vita sostenibile. Il meccanismo è semplice: si porta ciò che non serve più e si prende ciò che piace, senza scambio di denaro.

La giornata si aprirà alle 15 con un talk dedicato alla sostenibilità tessile, realizzato in collaborazione con l'Officina Sartoriale di Manuela Cavallo e Atelier Riforma. Un momento di approfondimento per scoprire pratiche etiche e innovative nel mondo della moda e del riutilizzo creativo.

Ad accompagnare il pomeriggio di scambi ci sarà la musica dal vivo della band Lux Rubrum, che creerà l'atmosfera perfetta per questo evento all'insegna della condivisione e del rispetto per l'ambiente.

Gli organizzatori assicurano che tutto ciò che non troverà un nuovo proprietario durante lo Swap Party sarà donato a chi ne ha bisogno, garantendo così che nulla vada sprecato e che l'iniziativa mantenga fino in fondo il suo spirito solidale e sostenibile.