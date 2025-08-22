 / Eventi

“Dalla Provenza al Piemonte”: un ponte di voci e tradizioni a Martiniana Po

Nel paese della valle Po, domenica 24 agosto, il concerto conclusivo dello stage corale con cori francesi e italiani, tra canti popolari e sacri, per celebrare le radici comuni delle due culture

Il coro francese &quot;Canto la vido&quot;

La Confraternita di piazza Gautier a Martiniana Po ospiterà domenica 24 agosto alle 18 un appuntamento speciale con il concerto “Dalla Provenza al Piemonte”.

L’evento unisce due mondi legati da storia, tradizioni e radici comuni.

La manifestazione, organizzata dalla direttrice di coro Elizabeth Costes, vedrà protagonisti due ensemble: il coro francese “Canto la Vido” di Beaucaire e la corale italiana “Nuovo Canto” di Martiniana Po.

A impreziosire l’esibizione saranno i contributi musicali della flautista francese Nicole Barbier, del gruppo “J’Amis d’la Crica” di Martiniana Po e dei musicisti Paolo Berardo (percussioni) e Adriano Berardo (fisarmonica).

L’evento rappresenta il culmine di una settimana di stage di canto amatoriale che ha visto la partecipazione delle due formazioni corali.

Il repertorio, ricco e variegato, spazierà dalle canzoni popolari piemontesi e italiane a quelle provenzali e francesi, includendo anche pagine di canto sacro in italiano e in russo.

Oltre a essere un concerto, l’iniziativa vuole assumere il valore di gemellaggio culturale, un omaggio alle radici comuni e alla vicinanza storica tra Piemonte e Provenza.

L’ingresso è libero.

Il duo “J’Amis d’la Crica”

