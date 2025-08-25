Limone Piemonte protagonista del ciclismo mondiale con la seconda tappa della Vuelta: "Occasione unica di visibilità e rilancio"

Limone Piemonte ha vissuto ieri, domenica 25 agosto, una giornata memorabile con l’arrivo della seconda tappa della Vuelta a España 2025, una delle competizioni ciclistiche più seguite al mondo. La storica corsa iberica ha portato nel cuore delle Alpi Marittime entusiasmo, passione sportiva e una straordinaria vetrina internazionale per il territorio.

“Abbiamo accolto con grande orgoglio e profonda soddisfazione l’arrivo della seconda tappa della Vuelta a España oggi a Limone Piemonte – dichiara il sindaco di Limone Massimo Riberi -. Un evento di rilevanza internazionale che ha offerto al nostro territorio una straordinaria occasione di visibilità, confermando il legame profondo tra sport, paesaggio e turismo che da sempre caratterizza Limone. Grande successo hanno riscosso anche gli eventi collaterali che hanno animato non solo i giorni di avvicinamento ma anche la giornata stessa dell’arrivo della Vuelta, tra talk, momenti di animazione e la spettacolare mongolfiera Piemonte offerta da Visit Piemonte, che hanno reso ancora più partecipata e festosa l’attesa della tappa”.

“Desidero ringraziare gli enti, le forze dell’ordine, i volontari, i medici dell’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo per il presidio straordinario, il personale comunale e tutti coloro che hanno contribuito con professionalità e dedizione all’ottima riuscita di questa manifestazione sportiva di altissimo livello – continua il primo cittadino -. Ieri Limone è stato sotto i riflettori mondiali non solo come sede di tappa, ma come simbolo di resilienza e di rinascita, dopo anni complessi e sfide importanti. Continueremo a investire nel nostro territorio, promuovendo lo sport, la cultura e il turismo, pilastri fondamentali per il futuro della nostra montagna".