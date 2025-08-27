Alpinismo al femminile: Camilla Reggio racconta le sue avventure dal Kyrgyzstan alla Patagonia

"Quando i sogni prendono forma, nascono ricordi indelebili e legami profondi". Con questa premessa il CAI di Savigliano presenta una serata dedicata all'alpinismo d'avventura al femminile, ospitando Camilla Reggio, una delle più promettenti alpiniste italiane della nuova generazione.

L'appuntamento è per mercoledì 3 settembre alle 21 presso la Sala del Centro Culturale in Piazza Nizza a Savigliano, dove la giovane scalatrice condividerà le sue "Storie di scalata e avventure in montagna", un racconto che spazia attraverso continenti e culture diverse.

Il viaggio narrativo di Camilla Reggio porterà il pubblico dall'apertura di una nuova via nelle montagne selvagge del Kyrgyzstan alle spettacolari avventure sulle vette della Patagonia, vissute insieme al prestigioso CAI Eagle Team. Non mancherà un capitolo dedicato al fascino misterioso del Giappone, con le sue montagne cariche di spiritualità e tradizione.

Un racconto che promette di essere molto più di un semplice resoconto di imprese alpinistiche: è la storia di scalate impegnative su pareti immense, di luoghi remoti che mettono alla prova non solo il fisico ma anche la mente e lo spirito. È il racconto di come nascono i sogni verticali e di come, attraverso determinazione e passione, questi possano trasformarsi in realtà.

L'ingresso alla serata è libero e gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni è possibile contattare Pier Biolatti al numero 340 3928825 .

Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati di montagna e per chi desidera lasciarsi ispirare da storie di coraggio, avventura e scoperta raccontate da una protagonista dell'alpinismo contemporaneo.